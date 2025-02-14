財庫局與泰證交會商討推動ESG　泰金融科技協會月底訪港

香港近年積極發展可持續金融及金融科技，並成為財經事務及庫務局副局長陳浩濂出訪泰國時，泰國金融及服務機構關注事項。

陳氏周四(13日)與泰國證券及交易委員會2名副秘書長Anek Yooyuen和Thawatchai Pittayasophon見面，深入討論如何推動環境、社會及管治(ESG)，並就兩邊資本市場的最新情況及2025年的發展方向討論。

陳浩濂另與泰國金融科技協會會面，與會者均對香港的金融科技生態圈十分感興趣，協會也接受了其邀請，今個月底將到訪香港與香港金融科技界的持份者對接尋找合作機會。

財庫局於去年12月推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用ISSB準則的方針，使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。另外，政府已於去年12月向立法會提出穩定幣法案，旨在建立一個針對法幣穩定幣發行人的監管制度，擬議監管框架將令香港的金融體系應對法幣穩定幣對貨幣與金融穩定構成的潛在風險，並為法幣穩定幣用戶提供保障。