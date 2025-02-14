新盤氣氛轉熱　兩盤收票旺場

發展商於新春過後積極推盤，長沙灣樓盤最新期數部署下周上載樓書及開價，爭取月內發售。而將於周六(15日)首輪發售價單單位的北角全新項目，今日截票反應理想，累收逾7,800張入票。此外，元朗亦有全新盤今日開始收票，收票首日已錄大幅超額認購約10倍。

Belgravia Place第2期或月內開售 提供248伙

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，第2期名為Belgravia Place II，提供248伙，主打兩房及三房間隔，佔比例約七成。並透露最大的頂層單位實用面積約800方呎，附連約500方呎平台，關鍵日期為2026年8月。

他續稱，項目第1期已售出471伙，套現約25億港元，平均每伙售價約531.8萬元，平均呎價約1.69萬元，餘下單位以一房為主。至於今次最新推出的第2期，則主攻兩房及三房戶型，而今期位處單邊，景觀及條件將較第1期為好。

ONE STANLEY招標售出連花園大宅 做價3159萬元

●建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY銷情持續，集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目日前正式開放新一批低密度分層大宅供預約參觀，不足一星期火速錄得成交，周五(14日)以招標形式售出第6座地下B單位之花園特色大宅，實用面積1,097方呎，三房套房連儲物房設計，花園面積339方呎，連一個車位成交價3,159.5萬元，呎價約28,801元。

他指出，樓盤至今累沽出17伙，總成交金額約13.8億元。項目過去五天錄得大量客人參觀，除了對約840至約1,200方呎特色單位有興趣外，亦有很多客人對約2,800方呎或以上的獨立屋表示有興趣。市場反應熱烈，集團考慮最快在下星期再推出銷售安排加推單位。

⁠近日港股上漲，新一份財政預算案亦即將公布，在眾多利好消息下，相信許多客人選擇在這段小陽春入市置業，集團預期未來一年豪宅將會有5%至10%的升幅。

元朗洪水橋滙都II過去2日連沽10伙

他續指，滙都II自去年11月底推售以來，至今兩個月多推出357伙，連同最新成交已累售276伙，佔可售單位逾77%。連同滙都I，整個滙都項目累積推出796個單位，暫賣出697個單位，佔可售單位比例邁向九成。有見及此，集團正計劃「All In」全數推出滙都II尚餘的單位以供買家選購，或考慮短期內推出新價單。

滙都預計關鍵日期為本年6月底，現時項目已獲批入伙紙，正進行滿意紙流程，意味項目快將現樓落成，由於項目下半年將可交樓，讓買家在住屋安排上更有預算，料將會繼續有買家入市。

朗天峰收票首日錄逾1320張飛 超額10倍

至於示範單位今日開放以來，至今已有逾3,000參觀人次，參觀人士多數來自新界區、其次為九龍區、最後為港島區。部分參觀人士表示項目定價吸引，一房及兩房單位均附送家具，考慮購入作投資用途。

資料顯示，首批單位包括67伙一房及53伙兩房戶，實用面積286至403方呎，附連家具出售。扣除最高18%折扣後，若買家不選擇家具優惠，一房戶可獲1.8萬回贈、兩房戶可獲2.8萬回贈。計及所有折扣及回贈後，折實價介乎264.87萬至約481萬元，折實呎價由約8,898至12,534元。

朗天峰示位開放首2小時錄逾1000參觀人次

配合項目銷售，美聯將為該盤買家提供置業優惠，由開售日起至2月28日期間，經由該行選購項目一手住宅單位的首5名買家，每位可獲贈價值逾4萬元的家具套餐優惠，總值超過20萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，朗天峰有望成為今年新界西北區首個開售的全新大型樓盤，項目位處元朗市中心，位置優越，相信吸引不少用家，尤其是年輕上車客及長線投資客垂青，而投資客比例則料約三成，預計落成後實用呎租接近50元水平，租金回報率逾5厘，並預計本月全月一手交投有望錄約1,200至1,300宗水平。

該行住宅部營運總監張子存稱，去年新界區一手樓市表現理想，綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場資料，2024年元朗區一手成交量錄約1,592宗，較2023年錄得約385宗大幅上升約3.1倍。期內成交金額錄約112.7億元，亦較2023年錄約31.2億元，有約2.6倍的升幅。

皇都周六發售168伙 截飛收逾7800票 超購45倍

銷售當日將分為4個組別進行，先由項目招標單位買家所提名的X組客戶揀樓，每個提名權可買1伙；緊接為S組大手組別，買家可選購最少3伙至最多9伙；其後A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購3伙；最後B組買家可選購1至3伙。

首批銷售單位將包括44伙一房戶、122伙兩房戶、以及兩伙三房戶，實用面積321至726方呎，折實售價605.5萬至2,039.2萬元，呎價約16,888至28,088元，折實平均呎價18,941元，總值約14.82億元。

北角皇都獲買家斥1.1億元連購2伙

上述售出的特色天台大宅為35樓A1室，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室間隔，私人天台934方呎，連3個車位售價為7,762.2萬元，售價及呎價均創項目新高。該買家亦購入項目35樓A2室，實用面積886方呎，三房套房連儲物室間隔，以3,233.9萬元連兩個車位售出，呎價約36,500元。

項目自上月招標出售以來，至今已售出19伙，套現逾7億元，所有四房大宅全數沽清，其中維港珍藏大宅平均售價逾4,000萬元，平均呎價逾35,700元，不乏國際買家及大手豪客。

此外，該集團指出，項目獲得6家主要銀行提供按揭服務，包括滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港、渣打銀行、工銀亞洲及東亞銀行。

情人節入市！新婚夫妻斥433萬購凱和山一房單位

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新年後項目參觀人流明顯增加，反映減息效應增強市民信心，項目提供靈活發展商一按計劃，吸引投資者、上車客及換樓客追捧。