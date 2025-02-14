新都城兩房放盤5日減價急走　投資者斥620萬承接

投資者加快入市步伐，將軍澳新都城兩房單位放盤約5日，減價30萬元，新買家睇樓兩次，即以620萬元購入作長線投資之用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，堅尼地城曉輝大廈中低層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，去年底叫價568萬元，最終以535萬元沽出，呎價約13,017元，新買家為投資客，屋苑市值租金料約2.1萬元。

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城2月暫錄5宗買賣，南山閣中層G室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望內園景，屬遺產貨，最新以755萬元成交，呎價約12,973元，新買家為用家。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺2座低層H室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最初叫價690萬元放售，現獲用家以670萬元承接，呎價約15,193元，原業主於2022年12月以695萬元購入，持貨約2年多帳面蝕讓25萬元。

●香港置業謝啟源指，荔枝角美孚新邨6期恆柏街2號中層C室，實用面積約716方呎，三房間隔，叫價680萬元，放盤約半年後，獲同區客洽詢，議價後以628萬元成交，呎價約8,771元，低市價約8%。

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新界區

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期8座中高層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價650萬元放盤約5日，即獲區內投資客洽詢，睇樓兩次，議價後以620萬元購入作長線投資，呎價約14,059元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山翠擁華庭10座低層A室，實用面積約696方呎，套三房間隔，放盤約9個月，原先叫價720元，累減72萬元，以648萬元獲承接，呎價約9,310元，原業主於2018年8月購入，近7年帳面虧蝕160萬元，期內跌價約20%。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田碧濤花園A座低層B室，實用面積約657方呎，套三房間隔，望內園景，原先叫價638萬元，放盤約8個月，減40萬元，以598萬元沽出，呎價約9,102元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田濱景花園1座低層B室，實用面積約544方呎，套三房間隔，望河景，叫價690萬元，放盤約1個月，減72萬元，以618萬元沽出，呎價約11,360元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區本月暫錄32宗二手成交，大圍雲頂峰B座中層5室，實用面積約415方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，議價後以465萬元獲承接，呎價約11,205元，新買家為上車客。

●中原麥偉成指，粉嶺及上水2月暫錄約20宗二手買賣，牽晴間11座中層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以420萬元易手，呎價約10,909元，新買家為內地專才，約兩年帳面蝕讓48萬元，貶值約10.3%。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑A座低層6室，實用面積約553方呎，三房間隔，區內客目標明確，集中尋找三房單位，未補價第二市場以292萬元購入上址自住，呎價約5,280元。

●祥益黃慶德稱，屯門恒福花園2座低層G室，實用面積約529方呎，三房間隔，區內客原先居於兩房單位，考慮到熟悉區內環境，覓三房單位作換樓之用，減價22萬元，以398萬元購入，呎價約7,524元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋龍門居9座高層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，區外綠表客，見單位附裝修，可即買即住，減價22萬元，以及屋苑鄰近家人，方便日後互相照應，未補價第二市場以408萬元購入自住，呎價約6,892元。

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