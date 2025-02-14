淺水灣商場The Pulse擬改建部分樓層為酒店　設96間房

港島南區淺水灣商場物業The Pulse，該項目業主向城市規劃委員會遞交申請，擬議將物業3層改建為酒店，提供共96個房間；改裝後該項目總樓面減少約9.4%，而零售餐廳樓面面積則大減約57.5%。

上述項目坐落於淺水灣道28號，前臨為淺水灣泳灘，地盤面積約45,533方呎，地皮劃作其他指定用途註明「與海灘有關的休憩用途」及「政府、機構或社區」，現時物業為6層高包括地庫的商用物業，佔4層為零售商舖或餐廳，其餘層數為停車場及機電房等，總樓面約147,771方呎。

最新方案將涉及清拆和改裝工程，擬將地庫一層，地下高層及一樓改建成酒店，涉及樓面面積約70,936方呎，地下低層及部分地庫一層會提供商店及餐廳用途，涉及樓面共約62,874方呎，較現時大減約84,897方呎。新方案項目總樓面減少至約133,810方呎，地積比率約2.939倍，提供44個停車位。不過，該物業建築物高度將維持不變，為主水平基準以上18.05米。

有關申請文件指出，擬議改建的主要理據，包括有關酒店充分尊重淺水灣的歷史，並希望藉此機會重振淺水灣作為著名周未度假勝地的名聲，並可改善現有旅遊配套設施，以加強該遊景點的吸引力；加上本港海濱酒店數量有限，有關發展可為旅客提供更多住宿選擇。