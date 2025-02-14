魅KTV在港中環旗艦店開幕　透露母企擬在港上市

內地卡拉OK連鎖品牌魅KTV位於中環蘭桂坊的首間香港旗艦店正式開幕。聯合創始人兼首席執行官湯紅偉表示，看中香港為華語音樂的重要市場和發源地，在香港開設分店將為更多音樂愛好者提供以音樂為主題的線下社交空間。同時透露，母公司亦計劃在香港上市，這也是促使公司在香港投資的重要因素。

他續指，香港作為連接內地與國際市場的重要橋樑，香港旗艦店將成為魅KTV海外業務的標竿，計劃以此為基地，逐步拓展至越南、馬來西亞及新加坡等東南亞市場，並適時設立區域總部。

投資推廣署署長劉凱旋表示，歡迎魅KTV選擇在香港開設旗艦店，並以香港為拓展國際業務的平台。很多企業選擇在香港建立品牌，藉此提升品牌的實力和國際知名度，並把在此累積的營運經驗，複製到其他市場助力出海。

湯氏補充，截至2024年，魅KTV已在全國開設近800間分店，覆蓋100多個內地城市。

香港旗艦店將由其新加坡設計團隊主理，結合本地特色，提供切合香港品味的娛樂空間。場內設有豪華卡拉OK包廂、全幅式大螢幕及表演舞台，更特設虛擬DJ打碟等創新互動設施。