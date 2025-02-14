美股三大指數早段微升　港股夜期低水

美股3大指數周五早段微升，道指現升3.8點，報44,715點；標指現升5.7點，報6,120點；以科技股為主的納指現升1點，報19,946點。港股夜期報22,600點，跌0.3%，較本港收市低水20點。

港股的科技指數今年開局遠遠拋離納指，一大原因是英偉達(Nvidia)的估值受到愈來愈多的質疑。除了DeepSeek，另一個威脅是博通(Broadcom)的「專用集成電路(晶片)」(ASIC)可能侵蝕英偉達圖像處理器(GPU)的AI設備的份額。

然而，摩根士丹利派定心丸，指ASIC難以撼動GPU的市場地位，市場對ASIC取代GPU的預期過高。該行解釋，ASIC於某些特定場景應用確實表現出色，問題是它很依賴特定客戶的定制需求；ASIC開發成本較低，問題是其系統與軟件部署成本，隨時遠高過已可大規模商用的GPU，換句話說，用它來搞AI的總成本可能貴過用GPU，況且英偉達的CUDA生態系統已非常成熟。英偉達周五現升約1%，博通跌逾1.9%。

Arm傳挖角設計自家晶片

此外，市傳英國晶片指令專利公司Arm正從其客戶挖角，以推動設計自家晶片的計劃，預計是用於數據中心的中央處理器(CPU)，交給台積電生產，不再只是為賺得盆滿缽滿的晶片公司「作嫁衣裳」；由於已獲Meta首肯入貨，擬今年夏季就把它推出，跟與其有官司糾紛的高通對撼，股價早段跌逾3%。另有報道指，Arm的日本母公司軟銀集團接近完成以65億美元收購甲骨文有份投資的初創晶片設計企業Ampere。