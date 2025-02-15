東方日報B1：港股升5周逾兩年最長　恒指累漲3556點

港股一如預期大漲小回，周五(14日)更「牛氣如虹」！不論恒生指數、國企指數以至科技指數均創4個月來的最大升幅及以全日最高位收市，且連升5周，創逾兩年最長升浪。恒指全周累漲1,486點或7.03%，5周升幅為3,556點或18.65%，且由今年1月低位累計反彈21%，步入技術性牛市。展望月內將有多家巨企推出新產品，而政商高層亦會就科技發展舉行座談會，說明這幾年圍繞民營經濟的嚴監管有望放開，吸引全球資金擁抱中港資本市場盛宴！

恒指收市升805點或3.69%，並以全日最高位22,620點收市，大市成交3,646億元。無論是指數表現、成交量及企業活動，大市均展現出多項牛市指標。科指收報5,526點，重返2022年2月高位，收升290點或5.55%，表現跑贏恒指，反映科技作為焦點板塊熱度有增無減。另「北水」合計淨流入77.13億元。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室將今年6月底和12月底的MSCI中國指數預測上調至75點和77點，換言之較現價有高個位數升幅。

此外，瑞銀指出，外資仍「低配」中國互聯網板塊，觀乎美國科技股今年25倍的市盈率，與中國科技股14倍市盈率的估值存在差距，或促使投資者重新審視中國科技股，而去年第四季內地科企業績應該表現不俗，或成催化因素。

中銀國際認為，DeepSeek的成功將顯著改善投資者對中國科企的信心，並提高科技股估值，故將恒指今年底目標由22,000點上調至25,700點，相當於今年預測市盈率11.7倍，並推薦多隻中資股。

Webull香港行政總裁蘇智健表示，隨着DeepSeek開源大模型備受關注，及至阿里確認與Apple合作開發中國iPhone AI功能，令本來已為市場熱點的科技股更加熾熱，料今年整體科技股繼續為推動港股的主要動力，新能源汽車、電商等板塊都值得留意。