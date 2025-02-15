陳政深：恒指步入技術性牛市

港股近期表現強勢，恒生指數自1月13日的低位18,671點，已累計升逾21%，技術上步入牛市。而事實上，恒生科技指數更已自低位反彈約30%，更早進入牛市，儘管累計升幅較大，短期內或有整固壓力，但後續動力暫未見減退，策略上可獲利部分持貨，並轉而往較保守之股份上，從而審視新增資金流入及美國關稅政策等宏觀因素的影響。

集團指，去年油氣當量產量按年增2.21%至5.15億桶油當量，原油產量按年增0.26%至2.82億桶，境內成品油總經銷量按年跌2.84%至1.83億噸。總體而言數據大致持平。港股升至現水平，部分資金轉而流入收息類股份。投資者亦宜留意股份派息之持續性以及能力。中石化在過去三個年度，派息比率均逾50%，而過去五個年度，均沒有出現派息比率超過100%，即「息多過賺」的情況，以其目前股價計，股息率有逾8厘水平，持續性及防守性均令人滿意。

走勢上，中石化去年十二月至今大致橫行，基本上落後大市，現價受制位處4.43元的100天線，隨着港股走俏，甚有突破可能。上方阻力位可睇5.2元，計及其股息，股份屬目前進可攻退可守之選。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)