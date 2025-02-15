廖嘉豪：美元或續下試105；澳元或有上升空間

美元兌日圓上周或因看好日圓倉位平倉而短暫回升至154.78，其後已迅速回落至152.5水平，上升阻力或仍在2024年11月高位156.75，但繼續下試152心理關口及今年2月低位151.4機會較大。上周提及的155水平或仍是吸納日圓的較佳水平。

上周三公布的美國一月CPI通脹較預期高，曾一度令美匯指數衝高至108.5，但未能企穩並迅速跌穿開市水平，特朗普上周四公布對等關稅措施亦未能刺激美元回升，美匯指數當日甚至一直走低，並跌穿55天線及今年1月低位107.68等支持水平，料美匯指數或續向105至110的區間低位發展。

美國一月通脹雖高，但主要由個別分項如交通、休閒服務等較大升幅推動，並非如去年一月般廣泛分項上升，更重要的是租金通脹升勢繼續回調，業主等價租金一月按月升0.31%，升幅連續第三個月回到疫情前水平。新簽約租金走勢繼續放緩，或預視在通脹數據中的滯後租金指標持續回軟，而聯儲局偏好的核心PCE按年升幅較大機會因租金回落而在未來數月放緩至2.5%或更低，或促使聯儲局在五月減息，減息預期屆時升溫或不利美元。

澳元兌美元雖回升至0.6355，但仍未達之前提及的目標0.64至0.6440水平。澳洲央行將在2月18日議息，花旗分析員料將減0.25厘，全年減息3次共0.75厘，減息幅度在不包括日本的成熟市場央行中或較少。

除較高利率支持澳元外，澳洲投資者增加為海外資產作貨幣對沖或可增加澳元需求並有助澳元升值。澳洲央行及澳洲統計局數據顯示，澳洲投資者持有仍未作貨幣對沖的美元資產超過7,560億澳元，而澳洲投資者的貨幣對沖比率已由60%以上跌至30%以下。若未來美元下跌將損害澳洲投資者以澳元計價的海外收益，加上美國利率下降同樣有利澳洲投資者沽美元買澳元作對沖安排，若對沖比率上升2.5個百分點，可能推升澳元兌美元約5.8%至0.66水平。澳元息差優勢、澳洲對美國仍有貿易逆差降低貿易戰影響，以及潛在貨幣對沖安排上升皆支持澳元表現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪