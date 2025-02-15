香港置業：料2月住宅物業錄約3500宗註冊　創5個月新低

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處最新資料顯示，本月至今(截至13日)住宅物業(包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋)錄1,673宗註冊，較1月同期的1,736宗減少約3.6%；鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，2月註冊個案一般主要反映1月市況；計及1月尾春節長假因素，以目前註冊進度推算，料2月全月住宅物業錄約3,500宗註冊，屆時將創5個月新低。

若以三區劃分本月至今住宅物業註冊量按月同期表現，當中九龍區住宅物業錄416宗註冊，較1月同期的555宗減少約25%；相反，新界區住宅物業錄897宗註冊，較1月同期的876宗增加約2.4%；港島區住宅物業錄360宗註冊，較1月同期的305宗增加約18%。

若以金額劃分本月至今住宅物業註冊量按月同期表現，當中逾500萬至1,000萬元住宅物業錄486宗註冊，較1月同期的585宗減少約16.9%；相反，500萬元或以下住宅物業錄952宗註冊，較1月同期的923宗增加約3.1%；逾1,000萬元住宅物業錄235宗註冊，較1月同期的228宗同樣增加約3.1%。