m18講場：澳洲會計師公會搬咗新Office　響應環保以身作則

澳洲會計師公會喺尋日(14日)情人節舉行新春傳媒聚會，新任2025年大中華區分會會長王文暉(Karina)、副會長張立君(Cyrus)、副會長梁佑庭(Kelvin)同大家分享該會最新情況。

Cyrus話，公會辦公室(Office)由大有大廈搬咗去大新金融中心，因為後者已獲得綠建環評最高的鉑金級認證，符合公會的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）要求，加上佢哋唔少客戶都對ESG有要求，所以公會搬新Office係以身作則，為推動環保出一分力。佢話隨着愈來愈多企業講求ESG，現時符合ESG的大廈會較不符合條件的大廈較易找到租客。佢哋話新Office的溫度冇舊Office咁凍，但就會喺晚上8時後自動熄燈關空調，如果有員工未放工就要自己手動開番喇。

Karina提到今年係澳洲會計師公會喺香港成立70周年紀念，公會將舉辦一連串誌慶活動，包括下月舉行新辦公室開幕儀式，下半年舉行大型峰會等，並透過連串活動體現公會今年的「4C」主題：Connect、Collaborate、Contribute、Celebrate（連結、協作、貢獻、慶祝）。佢話公會一直積極吸納並連結各地會員，亦與政府和不同機構有多方協作，藉此促進會計行業在港發展。公會希望藉70周年誌慶繼續貢獻香港社會，包括通過澳洲為本港引入更多商機，帶來更多聯繫。