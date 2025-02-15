美聯：2月首13日整體物業註冊量按月跌8.1%

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2月首13日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄2,019宗，較1月同期2,197宗按月下跌約8.1%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，因此2月註冊個案一般主要反映1月的市況。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然1月份有多個新盤推售，並帶動一手成交量連跌2個月後有所回升；然而，上月底適逢農曆新年假期關係，不少市民忙於籌備年貨或外遊過節，導致二手物業交投顯著放慢。估計整體物業(住宅及非住宅)註冊量將跌至4,500宗水平，並於本月註冊量反映出來。

回顧2月首13日各類物業註冊量，住宅方面，在不包括一手公營房屋之下，本月一手私樓及二手住宅註冊量暫共錄1,673宗，較上月同期1,736宗按月減少約3.6%；至於一手公營房屋方面，2月首13日更只有84宗，按月更急挫約58.6%；非住宅物業方面，本月迄今工廈、商廈、商舖、純車位及其他等註冊量合共錄262宗，較上月同期258宗按月輕微增加約1.6%。