家族新成員？郭明錤料iPhone SE 4今年出貨表現好於過往SE機型

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤發布報告指,推算iPhone SE 4在今年上半年及下半年出貨規劃分別約為1,200萬及1,000萬部,表現略好於過往SE機型。

他估計,新機型除能降低淡季對出貨的影響,也有助加速支援Apple Intelligence機型的滲透率。採用Apple自製的5G數據機晶片modem也是重點,高通將在iPhone SE 4發售後檢視其modem專利,並認為有機會或能取得部分專利授權費降低掉單損失。

若今次發布如預期推出iPhone SE 4,將是自2022年以來iPhone SE的首次更新。

蘋果公司行政總裁庫克周五(14日)在社交平台上預告,下周三(19日)將有新品發布,貼文寫上「Get ready to meet the newest member of the family(準備迎接家族新成員)」。雖然庫克未有透露將有哪些新品,但市場憧憬iPhone SE 4手機將會亮相。

值得留意是,今次庫克的貼文標籤罕有採用 「#AppleLaunch」, 而非「#Apple Event」,令市場估計蘋果公司當天可能以新聞稿方式發布新品,不會另外舉行發布會。