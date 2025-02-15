陳樂怡：港股上升動力仍有待提升

儘管在關稅戰陰霾下，人工智能（AI）主題、智能駕駛及機械人板塊領漲大市。資金湧入AI應用，中資科技股發力，中小型股爆發力十足，權重平台股亦追上，為大市帶來支持，大市成交急增。

市場統計顯示，暫時長線基金仍未積極流入，仍以被動及交易資金為主，因此需留意大市成交能否維持在高位，以確認後市上升動力。另外，踏入2月下半旬，市場焦點料逐步轉移至內地兩會政策消息，或會迎來政策消息炒作期。恒生指數於22,600點相當於未來12個月預測市盈率10.5倍，重返過去10年平均水平。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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