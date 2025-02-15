陳樂怡：港股上升動力仍有待提升
2025年02月15日 22:40
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儘管在關稅戰陰霾下，人工智能（AI）主題、智能駕駛及機械人板塊領漲大市。資金湧入AI應用，中資科技股發力，中小型股爆發力十足，權重平台股亦追上，為大市帶來支持，大市成交急增。
市場統計顯示，暫時長線基金仍未積極流入，仍以被動及交易資金為主，因此需留意大市成交能否維持在高位，以確認後市上升動力。另外，踏入2月下半旬，市場焦點料逐步轉移至內地兩會政策消息，或會迎來政策消息炒作期。恒生指數於22,600點相當於未來12個月預測市盈率10.5倍，重返過去10年平均水平。
個股方面，可留意地平線機器人(09660)。公司為市場領先的智能駕駛解決方案供應商，業務圍繞以AI晶片，應用於先進輔助駕駛（ADAS）及高階自動駕駛（AD）解決方案。
比亞迪股份(01211)為旗下大部分智能車型搭載高階智能駕駛系統，通過技術創新大幅降低智駕的使用門檻，推動智駕普及化。公司推出的地平線J6平台，正好捕捉智駕系統高速增長的大時代。隨着智駕系統滲透率提升，有利地平線估值擴張，目標價7元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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