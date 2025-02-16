郭家耀：家族辦公室需求持續增長

香港科技大學金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心與安永的聯合調研報告，讓我們更好地理解家族辦公室的現狀及特點。近年大中華區的家族辦公室數量顯著上升，截至2021年，中國內地註冊的家族辦公室數量達1,461個，顯示出內地市場逐步成熟。與香港的家族辦公室相比，內地的家族辦公室數量雖相對較少，但增長速度迅猛，反映出新興財富的崛起。調研顯示，香港的家族辦公室大多由傳統財富家族設立，已有較長的發展歷史，而內地家族辦公室則多為最近十年內成立，主要由新財富家族推動。

在家族辦公室的選址方面，調研結果顯示，約51%的單家辦在香港設立家族辦公室，24%的受訪者則選擇在中國內地設立。其他熱門地點包括新加坡（14%）和其他地區（11%）。這一數據突出香港作為國際金融中心的吸引力，許多內地家族選擇在此設立辦公室，以便於接觸國際市場和專業服務。香港的地理位置、低稅率政策以及便利的跨境銀行體系，使其成為內地家族的理想選擇。

在資產管理規模方面，約50%的單一家族辦公室管理的資產超過2.5億美元，表明這些家辦具備相當的資金實力。同時，調查顯示，有一半的受訪者的總財富超過5億美元，這為家族辦公室的營運提供了堅實的經濟基礎。這一數據反映出在財富集中的趨勢下，家族辦公室正成為高淨值家庭管理財富的首選方式。

關於財富來源，超過52%的受訪家族表示其財富來源於家族企業作為股東的收入。這一數據強調了家族企業在財富積累中的核心地位。其次，約33%的家族財富來自專業投資，反映出家族對多樣化投資的重視。在行業分布方面，約26%的財富來源於房地產，這一現象與大中華區房地產市場的快速發展密切相關，顯示出房地產在家族財富積累中的重要性。

在投資策略方面，調研顯示，約52%的家族辦公室採用平衡的投資策略，以實現風險與收益的合理配置。25%的家族辦公室選擇保守策略，23%則偏向增長策略。這一多元化的投資策略能夠有效降低市場波動帶來的風險。此外，41%的受訪家族辦公室過去三年的投資回報率在5%至10%之間，31%的回報率則在10%至20%之間，表明家族辦公室普遍實現了正向收益。

家族治理在家族辦公室的功能中佔據了重要位置。調研結果顯示，91%的單一家族辦公室已建立規範化的治理結構。大多數家族辦公室通過設立內部治理團隊，確保家族事務的有效管理。此外，84%的家族辦公室參與慈善活動，約53%通過私人基金會或慈善信託等方式進行。這一數據表明，家族成員不僅關注財富的增值，也重視對社會的回饋，促進了家族內部的凝聚力。

展望未來，約40%的聯合家辦受訪者有意設立自己的單一家辦，這一趨勢反映了家族辦公室需求的持續增長。然而，家族辦公室也面臨諸多挑戰，包括人才招聘和保留、缺乏建立家辦的指導或知識以及設立成本。這些挑戰正好為提供相關服務專業機構帶來市場機會。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)