特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)於其社交媒體發帖公布,旗下新一代人工智能模型Grok 3,將於星期一晚上8點發布,屆時將進行現場示範。

馬斯克重申,Grok 3將是「地球上最聰明的AI」。

此前,他於一個高峰會上已透露會在短期內發布Grok 3,指其在測試中顯示出非常強大的推理能力,超越其他聊天機械人(outperforming all chatbots),更以「聰明得可怕」(I think it's scary smart)來形容。