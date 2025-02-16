美聯工商舖：1月本港工廈買賣金額23.6億　按月飆升1.1倍

本港工廈市場價量齊升。美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，1月工廈註冊成交量錄得約224宗，按月顯著上升約40%，註冊金額則有約23.6億港元，按月飆升約1.1倍。租賃市況方面，上月同類物業租務成交量錄得293宗，按月下跌約12.8%。

該公司資料研究部綜合土地註冊處反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)1月報314.1點，按月表現持平。其中，觀塘區的平均呎價按月升幅最高，最新報約5,387元，升幅約0.7%。至於跌幅最大的分區為黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區，最新報約5,768元，按月跌約0.7%。

綜合美聯工商舖內部資料及市場資訊所得，觀塘鴻圖道33號新式工廈海傲中層多個單位，面積約7,300方呎，以約3,665萬元售出，呎價則約5,021元。長沙灣東方國際大廈一個高層單位，面積約1,830方呎，以約1,464萬元成交，呎價則約為8,000元。

至於該行租金指數(MIRI)最新報145.0點，按月表現持平。分區呎租方面，升幅最大的分區為九龍灣區，上月呎租報約16.79元，按月上升約2.9%。觀塘區最新的平均呎租約19.70元，按月跌約2.6%，為跌幅最大分區。

美聯工商董事陳偉志表示，隨著啟德體育園落實在本年內正式全面啟用，市場目光現正密切關注新蒲崗區內的工廈物業前景。近月，有在港經營餐飲行業的東南亞財團以約10億元，購入兩幢位於區內的新式工廈物業，相信新買家入市作為長線投資之用。

陳又指，港府銳意把啟德發展成為東九龍其中一個融合大型活動、商業、零售及住宅元素的核心地段，外界均預期啟德及新蒲崗等地段的人流將有望得到明顯提升，相關因素有望帶旺新蒲崗區內的工廈租售成交活動。

事實上，新蒲崗區內的工廈一直是發展商的重建目標，區內近年有不少的新式工廈相繼落成啟用，部分亦獲得運動團體、食品製作公司、新媒體公司及活動場地營運商承租。他看好業主亦可以因應物業價值及功能有所提升，從而享有更為有利的叫租能力，長遠對投資回報有利。