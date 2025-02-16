朗天峰加推70伙 折實平均呎價11376元
2025年02月16日 15:29
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（左起）湯耀宗、盧永俊、王維榮
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周日(16日)上載價單2號，加推70伙，扣除最高18%折扣及回贈後，折實平均呎價約11,376元，較首張價單高約6.7%。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，今批單位涵蓋25個一房戶及45個兩房戶，實用面積由286至403方呎。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，該批單位連回贈計折實價介乎284.38萬至505.6萬元，折實呎價約9,943至12,736元。是次售價及呎價最低均為2座3樓F單位，實用面積286方呎，屬一房連開放式廚房間隔。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，是次屬原價加推，推出有角窗大單邊、樓層更高以及景觀更佳的單位。買家除了享有最高18%折扣之外，若買家不選擇家具套餐優惠，可獲得現金回贈，一房單位將獲得1.8萬元現金回贈，兩房單位則可獲得2.8萬元現金回贈。
資料顯示，項目於上周三推出的首張價單涉及120伙，折實平均呎價約10,658元。該盤提供594個單位，目前已公布售價的單位佔190伙。