朗天峰加推70伙　折實平均呎價11376元

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，今批單位涵蓋25個一房戶及45個兩房戶，實用面積由286至403方呎。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，該批單位連回贈計折實價介乎284.38萬至505.6萬元，折實呎價約9,943至12,736元。是次售價及呎價最低均為2座3樓F單位，實用面積286方呎，屬一房連開放式廚房間隔。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，是次屬原價加推，推出有角窗大單邊、樓層更高以及景觀更佳的單位。買家除了享有最高18%折扣之外，若買家不選擇家具套餐優惠，可獲得現金回贈，一房單位將獲得1.8萬元現金回贈，兩房單位則可獲得2.8萬元現金回贈。

資料顯示，項目於上周三推出的首張價單涉及120伙，折實平均呎價約10,658元。該盤提供594個單位，目前已公布售價的單位佔190伙。