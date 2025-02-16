中原工商舖：1月舖位價量齊跌一成　尖沙咀空置率急回落

農曆新年假期整體零售市道氣氛依然疲弱，最新舖位租務交投亦錄得價量齊跌。據中原(工商舖)統計，2025年1月本港商舖市場共錄得約188宗租賃成交，涉及成交金額約1,692萬港元，按月分別下跌約10.1%及約13.6%。至於，五大核心區舖位空置率，有4區按年都回落，並以尖沙咀跌幅較大。

中原(工商舖)商舖租賃部何潔釵表示，據該行資料顯示，1月錄得188宗舖位租務成交，按年大跌約43.2%；成交金額按年則跌約62.7%。上月繼續錄得港式茶餐廳租務成交，尖沙咀北京道65至69號環球商業大廈3層複式舖，面積約3,950方呎，成交月租約39萬元，平均呎租約98.7元，較舊租客藥妝店的月租，回落約35%。

至於空置率方面，何續稱，1月核心消費區商舖空置率呈個別發展，銅鑼灣區最新空置率錄約5.93%，按月調低約0.11個百分點，按年則升約0.15個百分點。中環及灣仔按月分別微升約0.05及約0.04個百分點，但兩者與去年相比則分別降低約1.31及約0.88個百分點；至於九龍區方面空置率改善較為顯著，尖沙咀空置率最新錄得約6.13%，按月及按年分別減少約0.03個百分點及約2.76個百分點；而旺角最新空置率錄得約8.28%，按月及按年亦分別減少約0.02及約0.21個百分點。

她指出，根據政府數據顯示，上月訪港旅客達約474萬人次，其中，內地旅客佔約373萬人次，兩項數字分別按年升約24%及約25%，均創疫情後單月新高，惟旅客整體的消費力未及商戶預期般較疫情前增長，直接削弱租戶開業信心，導致租務價量齊跌。

去年12月内地政府放寬深圳一簽多行已見成效，令旅客數字持續回升，惟旅客降級消費習慣仍然窒礙商戶租舖信心，但相信不少有實力的商戶會看準消費文化改變營商策略，加強自身特色吸引消費，加快物色優質舖位落戶開業，預料2月商舖租務可企穩至約200宗水平。