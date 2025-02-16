北角皇都首輪「一Q清袋」即加推　有大手客斥半億連購6伙

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，昨日共錄得20組大手客買2伙或以上，共涉53伙，其中最大手豪客斥資近5,200萬元購入6伙，另錄得兩組大手各購入4伙。以昨日銷售伙數計，大手客佔逾32%。項目首輪「一Q清袋」，顯示買家對集團產品的鐘情和信任，亦重現香港樓市的希望之光。

她續指，買家人士多元化，本地客及內地客各佔約一半，客源分布平均，當中不乏國際投資客及人才用家，當中包括來自新加坡大手豪客、本地投資客及用家等。全盤至今累售188伙，套現逾22.5億元。

該盤昨晚已隨即加推價單4號，折實平均呎價約20,230元，較對上一張價單再高約2.4%。至於，周三將發售的單位涵蓋29伙一房及59伙兩房戶，實用面積介乎343至621方呎，折實價648.7萬至1,540.9萬元，折實呎價約17,920至28,588元，新一輪銷售將於周二(18日)截票。