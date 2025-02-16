十大二手屋苑周末錄9宗成交　創9周新高

二手樓市交投向好，中原指出，周末兩天(15日至16日)期間，十大二手屋苑共錄得9宗成交，較上一周再增一宗，創9個星期同期新高，零成交項目減至5個。

該公司亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期港股做好，加上美國總統特朗普上場己成定局，料短期內對香港樓市影響有限；再加上周末北角新盤熱賣，首輪價單單位「一Q清枱」，其他一手盤亦趁旺紛紛加快推盤步伐，增強買家入市信心，料本月將迎來「小陽春」，一及二手交投持續向好。

本周末十大屋苑成交中以新界區佔5宗最多，沙田第一城錄3宗。中原伍錦基表示，農曆新年假期後，整體交投氣氛回升，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，已超上月全月的7宗，平均實用呎價約11,862元。最新錄得44座低層H室，實用面積約304方呎，以378萬元成交，呎價約12,434元。原業主2007年以118萬元購入，是次沽出帳面獲利260萬元，單位升值約2.2倍。

九龍區亦錄3宗買賣。該行林家傑稱，荔枝角美孚新邨周末錄兩宗買賣，平均實用呎價約9,167元。其中一宗為六期蘭秀道27號中層B室，實用面積約716方呎，三房間隔，以650萬元易手，呎價約9,078元。據了解，原業主於1996年以298萬元購入單位，是次轉手帳賺352萬元，單位升值1.2倍。

至於，港島區主要項目周末只錄一宗成交，為鰂魚涌太古城單位。而期間零成交屋苑包括有同區康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊。