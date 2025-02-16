投資推廣署：愈來愈多日、韓餐飲公司表示有意在港開業

香港積極招商引資，投資推廣署署長劉凱旋周一(17日)將出訪日本東京和南韓首爾，她表示，日韓潮流文化和美食深受香港人歡迎，愈來愈多日本和南韓餐飲公司表示有意在香港開展業務。

她指出，投推署在全球設有34個辦事處，其中東京和首爾是兩個最早期設立的辦事處，突顯香港與日本和南韓之間長久以來的密切經貿關係。香港地理位置優越，是聯繫內地與世界各地的主要橋樑，配合豐富的資源發展人工智能(AI)、生命科學和其他創新產業，是日韓公司和企業家在區內拓展業務的理想據點。

是次行程將與當地不同行業的知名公司、商會和企業孵化器代表會面，包括金融服務、商務及專業服務、金融科技和創新科技，商討他們在香港設立或擴展業務計劃，以及如何藉香港開拓全球市場門戶的戰略角色。

翻查資料，在2024年，香港與日本和南韓的雙邊貿易總額超過3,070億元和3,550億元。另據2024年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查結果顯示，駐港日本公司數目超過1,400間，按年增加2.3%；駐港南韓公司數目則有160間，按年大幅增加11.2%。