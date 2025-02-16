資金回流！中國股票市值一個月暴增10萬億

內地人工智能(AI)初創DeepSeek爆紅，推動資金由印度股市，回流至中國股市。據外媒統計，過去一個月，中國境內外股票的總市值增加逾1.3萬億美元(約10.14萬億港元)，而印度股市則縮水逾7,200億美元。MSCI中國指數有望連續第三個月跑贏印度股市，為兩年來最長連續跑贏紀錄。

瀚亞投資亞洲股票投資組合專家Ken Wong指，DeepSeek表明中國實際上有些公司正在形成整個AI生態系統的重要組成部分。他所在的公司過去幾個月加倉中國互聯網股票，同時減持規模較小股指過高的印度股票。

Candriam的基金經理Vivek Dhawan表示，與DeepSeek相關的發展，可能有助於提振中國經濟及其市場，提供持久的動力。考慮綜合因素，就風險回報而言，當前環境下中國比印度更具吸引力。

報道指，中國或在恢復昔日的吸引力，市場對其可投資性的基本面重新進行評估，尤其是在科技方面。對沖基金以數月來最快步伐湧入中國股市，DeepSeek推動的科技股上漲行情，增加了政府出台更多經濟刺激措施的預期。相比之下，印度正在經歷創紀錄的資金外流，因擔憂宏觀經濟增長減弱、企業盈利放緩以及股票估值過高。

MSCI中國指數目前的預期市盈率只有11倍，而MSCI印度指數在21倍左右。