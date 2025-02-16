新盤市場周末逾240宗成交 北角皇都首輪沽清168伙
2025年02月16日 21:33
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新盤市場於周末(15及16日)兩日錄得超過240宗成交，較對上一周約68宗大增約2.5倍。北角樓花項目首度以價單形式出售168伙，即日錄得沽清。發展商乘勝追擊，隨即安排周三作新一輪銷售。
●元朗朗天峰價單2號 折實平均呎價約11,376元
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周日(16日)上載價單2號，加推70伙，扣除最高18%折扣及回贈後，折實平均呎價約11,376元，較首張價單高約6.7%。截至是日晚上8時，該盤於3日內已接獲逾5,000個購樓意向登記，接首兩張價單提供190伙計，暫錄超額認購約25倍。
●北角皇都周三賣88伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，昨日首輪以價單形式發售168伙，即日錄得沽清後，已安排周三(19日)次輪出售88伙，折實平均呎價約19,866元。發展商指，日前銷售共錄得20組大手客買2伙或以上，共涉53伙，其中最大手豪客斥資近5,200萬元購入6伙，全盤至今累售188伙，套現逾22.5億元。
●洪水橋滙都II兩日沽31伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周末連環錄得成交，截至周日(16日)晚上約9時半，兩日內暫沽31伙，吸金逾1.37億元。上述售出單位戶型涵蓋5伙1房，23伙2房及3伙3房，實用面積介乎338至535方呎，成交價介乎346.7萬至551.13萬元，呎價約9,870至11,792元。
●將軍澳GRAND SEASONS一房售477萬
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(16日)售出第1B座38樓E室，為實用面積322方呎的一房單位，成交價477.5萬元，呎價約14,829元。整個SEASONS系列，自去年3月開售至今，累售1,021伙，套現近63.5億元。
●長沙灣Belgravia Place第2期料短期內開賣
恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第2期正全力展開軟銷。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目銷售中心的優化工作，正在密鑼緊鼓籌備中，預計將於短期内進行首輪銷售。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,902萬
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周六(16日)連沽兩伙三房單位，套現逾3,102萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目於本月暫沽8伙，最新成交包括3座41樓C室，實用面積945方呎，享開揚城門河景，以1,902.7萬元售出，呎價約20,134元。
●啟德海灣第1期兩日錄8宗成交
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，周末兩日(15及16日)以預約形式開放現樓交樓標準單位予準買家參觀，兩日共錄得8宗成交，共套現逾6,228萬元。其中，第2B座中高層J單位首次推出市場，隨即錄承接，包括第2B座26樓J單位，實用面積538方呎，兩房連儲物室間隔，獲本地用家以1,051.7萬元購入，呎價約19,548元。
●何文田名鑽兩房呎售約22,981元
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周日(16日)以1,886.7萬元售出12樓A室，為實用面積821方呎的兩房單位，呎價約22,981元。
●將軍澳海茵莊園單日連沽5伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周六(15日)錄得5宗一房單位成交，總成交金額共2,746.3萬元。當中，2座36樓A2室，實用面積280方呎，以552.5萬元成交，呎價約19,732元。發展商指，項目於開售至今暫累售1,403伙，套現逾8.1億。