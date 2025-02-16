新盤市場周末逾240宗成交　北角皇都首輪沽清168伙

新盤市場於周末(15及16日)兩日錄得超過240宗成交，較對上一周約68宗大增約2.5倍。北角樓花項目首度以價單形式出售168伙，即日錄得沽清。發展商乘勝追擊，隨即安排周三作新一輪銷售。

●元朗朗天峰價單2號 折實平均呎價約11,376元

●北角皇都周三賣88伙

●洪水橋滙都II兩日沽31伙

●將軍澳GRAND SEASONS一房售477萬

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，今(16日)售出第1B座38樓E室，為實用面積322方呎的一房單位，成交價477.5萬元，呎價約14,829元。整個SEASONS系列，自去年3月開售至今，累售1,021伙，套現近63.5億元。

●長沙灣Belgravia Place第2期料短期內開賣

●沙田星凱‧堤岸三房售1,902萬

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周六(16日)連沽兩伙三房單位，套現逾3,102萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目於本月暫沽8伙，最新成交包括3座41樓C室，實用面積945方呎，享開揚城門河景，以1,902.7萬元售出，呎價約20,134元。

●啟德海灣第1期兩日錄8宗成交

●何文田名鑽兩房呎售約22,981元

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周日(16日)以1,886.7萬元售出12樓A室，為實用面積821方呎的兩房單位，呎價約22,981元。

●將軍澳海茵莊園單日連沽5伙