沙田第一城業主持貨41年帳賺580萬離場　升值超過15倍

沙田第一城長情業主持貨逾41年帳賺逾580萬元離場，單位升值超過15倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎百祥指，筲箕灣協和大廈中層C室，實用面積約337方呎，兩房間隔，去年12月以450萬元放售，最終以428萬元成交，呎價約12,700元。單位逾30年升值約1.5倍。

●美聯黃志佳表示，小西灣居屋富景花園6座低層C室，實用面積約592方呎，三房設計，以518萬元已補價自由市場價賣出，呎價約8,750元；原業主2009年購入價約198萬元。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城14座高層B室，實用面積約517方呎，兩房園景戶，以574萬元獲承接，呎價約11,103元。原業主持貨近7年帳蝕114萬元離場。

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新界區

●利嘉閣林靖羲稱，將軍澳日出康城峻瀅II的3座中層H室，實用面積約735方呎，套三房間隔，原叫價798萬元，議價後以705萬元沽，呎價約9,592元，新買家為家庭客。

●美聯黃錦瀚透露，沙田第一城22座中高層B室，實用面積約515方呎，近日以620萬元沽，呎價約12,039元。原業主早於1983年底以約37.8萬元買入，單位逾41年升值逾580萬元，漲幅約15.4倍。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田富豪花園I座中層H室三房戶，實用面積約560方呎，望河景，放盤7個月累減約26.9%，以約496.8萬元成交，呎價約8,871元。

●美聯周南輝透露，大埔嘉熙9座中高層C室，實用面積約257方呎，開放式間隔，連租約放售，獲同區投資客垂青，終以338萬元成交，呎價約13,152。單位逾5年貨貶值約32%。

●祥益謝利官表示，天水圍新居屋屏欣苑A座低層13室，實用面積約383方呎，於已補價自由市場以380萬元易手，呎價約9,922元，新買家為同區分支家庭上車客。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天頌苑M座中層5室，實用面積約535方呎，於未補價第二市場以333萬元易手，呎價約6,224元。原業主放盤不足48小時，即場減5萬元成交。