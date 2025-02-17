鄧建初：預測目標位21833已到達 下一個目標位睇幾多？
2025年02月17日 06:00
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初哥去年尾在特朗普當選美國總統後，已預測今年港股應會有運行，並在多篇文章及聊天室群組屢次提及，恒指企在極點高價位20,144點（收市價計），圖表中極具威力之頭肩底形態正在營造中，及指出恒指應會升上量度目標位21,833點，聊天室更預期挑戰23,241點高位。至上周五，恒指最高位22,620點，上望23,241點才出現調整。
「盛極而衰、否極泰來」是人生哲理，股票市場何嘗不是。內地人工智能初創公司深度求索(DeepSeek)橫空面世，世人驚嘆不已，如此低成本，竟能短時間做出花費天文數字的OpenAI ChatGPT的同等性能。投資者如夢初醒，紛紛投入內地相關的本港科網股。在科網兩大龍頭騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)帶領下，一眾科網股紛紛炒上，一時之間百花盛放，成交大增。恒指農曆新年前約20,000點，升至上周五22,620點，大升逾2,600點，大幅跑贏眾多股民喜歡追炒的美股，引證「否極泰來」的炒股哲理。
去年11月29日，初哥曾在「初哥教路」視頻中指出，恒指會在19,000至19,977點上落尋求突破，並推介了兩隻中線持有股票。阿里健康(00241)買入位分別在3.68、3.38 及3.08元；中國聯塑(02128)分別3.3、3.03及2.7元，並罕有地不放止蝕。兩者頭兩注皆順利購入，前者至今大升逾70%，後者表現遜色得多，只有逾13%升幅。然而，兩者走勢仍有餘未盡，或會更上一層樓。現階段，持貨者應設下心目中止賺位，觀察再升走勢是明智之舉。
初哥在本欄多篇文章及初哥群組多次提及，恒指應會向上挑戰量度目標位21,833點及23,241點。前者已到達，後者按目前形勢亦會觸及。至於去年尾曾預測上升至25,000點，或會在3月到達，期望之餘，亦應將止賺盤推至21,700點，以防萬一。
資深股評家 鄧建初
介紹：縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。