鄧建初：預測目標位21833已到達 下一個目標位睇幾多？

初哥去年尾在特朗普當選美國總統後，已預測今年港股應會有運行，並在多篇文章及聊天室群組屢次提及，恒指企在極點高價位20,144點（收市價計），圖表中極具威力之頭肩底形態正在營造中，及指出恒指應會升上量度目標位21,833點，聊天室更預期挑戰23,241點高位。至上周五，恒指最高位22,620點，上望23,241點才出現調整。

初哥在本欄多篇文章及初哥群組多次提及，恒指應會向上挑戰量度目標位21,833點及23,241點。前者已到達，後者按目前形勢亦會觸及。至於去年尾曾預測上升至25,000點，或會在3月到達，期望之餘，亦應將止賺盤推至21,700點，以防萬一。

資深股評家 鄧建初

介紹：縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。