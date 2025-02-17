中金：長線外資非本輪港股升浪主力　「北水」分歧擴大

港股上周升勢強勁，中資券商中金發現，作為海外資金主力的長線外資仍然流出，存量佔50至60%，表明長線外資不是今輪升浪中的主力，也反映這類資金相對觀望和滯後。反而上星期南向「北水」流入增加，惟分歧擴大，並體現在上周二及四(11及13日)南下「北水」錄得淨流出。

另引述全球資金流向監察機構EPFR數據，在2月6至12日期間，港股和ADR海外資金流入規模達2.8億美元，按周大增13.28倍，其中主動資金流出從上上周的2.3億美元小幅加速至2.6億美元，而被動資金流入則翻倍。內地A股主動外資流出8,000萬美元，流出規模按周增加33.33%。

該行又指，在「924」期間，主動外資小幅流入兩周，規模約7.2億美元，但本輪反彈過程中，主動外資依然流出。不過，被動交易所買賣基金(ETF)資金流入明顯加快，存量佔比15至20%，認為這部分可能以個人投資者為主，而本輪累計流入規模約為19.4億美元，仍遠低於「924」約97.5億美元的流入規模。

全球資金流方面，美股與日股流出均放緩，印度市場流出加速。在2月6日至12日，印度市場主動外資流出4.3億美元，流出規模按周增加16.21%；美股流出4,087萬美元，按周大減94.57%；日股流出7,261萬美元，按周少80.37%。