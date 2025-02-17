保監局擬檢討醫保收費、索償等　冀最快明年有所公布

近年醫療通脹升幅驚人，恐引發醫療保險保費逐年攀升的惡性循環。保險業監管局主席姚建華表示，收到不少聲音對醫療通脹的關注，局方亦不樂見險企因成本問題增加保費或收緊理賠，透露年內將啟動對醫保的策略性檢討，包括其定價、條款、索償等，以平衡消費者保障及行業的可持續發展，期望最快明年能有所公布。

醫療保毛保費兩年升幅12%

保監局數據顯示，一般業務當中「意外及健康（醫療）」直接業務毛保費由2021年的144.23億元，升至2023年的162.18億元，兩年間升幅達12.44%；期內承保虧損則擴大4.86倍至8.56億元；單計2024年上半年，醫保毛保費已達101.8億元、承保虧損3.57億元。

保監局行政總監張雲正認為，近年醫保費用增長強勁，惟持續的虧損反映業務的經營並不理想；同時，隨着香港人口老化問題持續，假若醫保保費「不受控地」飆升，將對本地公營醫療體系構成更巨大壓力。

張雲正指，雖然推動無紙化、加快理賠有助減省成本，但本次檢討屬於一個中長期的計劃，冀找到問題主幹再進行理順。執行董事（政策及法規部）劉中健透露，其中一個思考方向將參考馬來西亞的做法，例如由受保人與保險公司共同分擔個別保障項目開支的「共同保險」（Co-insurance），年內將會與業界進一步溝通。

冀引新公司拓北上養老服務

坊間不時有精神病患者投保或索賠困難的消息，劉中健指，局方近年亦就相關方面進行研究，並與持份者溝通，期望兩、3個月內公開報告，於輕度精神健康方面提出建議，方便業界及投保人。張雲正又透露，局方有意為壽險引入新服務提供者，為中產港人提供北上養老選擇。

至於傳聞多時的指數型萬用壽險（IUL），市場發展高級經理陳穎儀指，IUL監管文件最快季內推出，相信能吸引區內高淨值人士或家族辦公室購買。她解釋，由於產品結構複雜，涉及對沖及衍生工具等，需要與其他監管部門協調，並與險企討論產品設計及銷售過程等，故輕微落後區內其他市場。

當局早前指，有意設立分紅險演示利率水平及一站式分紅實現率比較平台，執行董事（長期業務）呂愈國更新進展，指港元及非港元演示利率上限將分別定為6厘及6.5厘水平，今年7月1日生效，將最少一年覆檢一次，惟局方不傾向經常變動該數字；比較平台方面則完成資料收集，待完成數據分析後將搭建平台。

中介人佣金上限方面，行為監管部主管（署理）吳維權指，業界大致了解局方設方上限的目的，即打擊不當銷售行為，但礙於措施涉及從業員生計，各持份者對引入首年佣金上限仍有不同意見，仍未有定案，但對最終落實審慎樂觀。