盛業控股全面接入DeepSeek大模型

盛易通雲平臺接入DeepSeek大模型後，將融合其強大的自然語言處理、深度知識推理與多模態交互能力，逐步推動「數據整合」向「智能決策」應用的升級。

盛易通雲平臺借助DeepSeek強大的數據處理和邏輯推理等能力，可快速解析合約、交易單據、到貨視頻、輿情信息等海量非結構化數據，並對這些多維度數據展開深度挖掘與關聯分析。此外，DeepSeek大模型的完全開源策略，使團能夠快速完成本地化部署，並確保數據安全與合規性。

董事會認為，全面接入DeepSeek大模型，是集團在AI大模型應用方面邁出的關鍵一步，更是其積極響應國家「AI+」發展戰略的有力探索，會進一步提升平臺科技服務收入能力。

除完成DeepSeek大模型接入外，集團也在深入探索ChatGPT、Llama、Qwen、豆包等國內外前沿大模型，挖掘其在產業供應鏈領域的應用潛力。未來，集團將繼續加大研發投入，積極推動「AI+產業供應鏈」的應用創新與成果轉化。