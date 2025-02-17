報告：七成大中華區高淨值人士已將保險納資產配置

宏利香港與會計師行聯合發表報告指出，70%的大中華地區高淨值人士已將保險納入其資產配置，其中有30%表示，會將資產組合的11%或更高比例配置於保險產品。

調查聚焦於大中華地區淨資產至少達780萬港元的高淨值人士，旨在了解他們在財務規劃方面的喜好與考量。報告顯示，人壽保險是高淨值人士最常持有的保險產品，近78%的受訪者持有人壽保單，其次為醫療保單（76%）以及儲蓄保單（60%）。57%的受訪者表示，期望藉助保險將財富更順利地傳承給下一代。此外，在排列資產繼承時最希望實現的效果時，64%的受訪者在認同「保險能夠按理想方式將資產分配給繼承人，並避免糾紛」這一觀點的同時，將其視為最期望實現的選項。而在所有受訪者中，67%認同保險指定受益人有助於減少財富分配時可能產生的糾紛。

當被問及在財富傳承方面擔憂時，有52%的受訪者擔心財富分配會引發家庭紛爭，43%憂慮下一代缺乏理財和投資知識、揮霍或心智不成熟，43%表示擔心財富在傳承過程中會出現流失或貶值。而這些高淨值人士在退休規劃方面的優先考量上，86%的受訪者看重生活質量和相關支出，69%的受訪者重視退休後的生活環境，包括住房或移居海外生活等因素，65%的受訪者會優先考慮高端醫療保障。

宏利香港及澳門首席業務總監麥文傑表示，在當前持續變遷的金融環境中，高淨值人士正把保險視為實現財務穩定、有效管控風險及保存財富的重要策略性工具。事實上，財富傳承規劃並不只限於擁有大量資產的人士；任何期望將財富傳給下一代的人，都可受惠於妥善的財富傳承規劃。