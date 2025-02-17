李偉傑：港股整固後再上 阿里及騰訊待回調吸納
2025年02月17日 11:26
東網電視更多新聞短片
有傳中國領導人將於本周與科企領袖會面，惹來市場憧憬，港股即市一度逼近兩萬三關。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，雖然DeepSeek概念引發中港股市重估潮，惟經過一輪炒作後，大市再上空間或有限，不排除恒指或需在10天線約21,500點樓上整固一輪再上，短期阻力在23,000至23,200點。不過，若成交持續配合，料恒指中長線仍有望挑戰25,000點。
本周有多隻重磅股放榜，包括滙豐控股(00005)、阿里巴巴(09988)及聯想集團(00992)。李認為3隻股份績前累升不少，其中滙控以高股息及回購支持股價，惟在環球經濟前景仍未明朗下，現價已接近85元未算吸引。阿里巴巴近期炒作AI概念，與蘋果公司合作亦惹憧憬，中長線值得看好，若股價回調至105至110元水平可考慮入市。至於聯想集團亦在AI概念支持下出現突破，股價若能守穩11.5元水平，則仍可繼續向上。
騰訊控股(00700)表示，旗下微信正在小範圍測試人工智能搜索功能，並支持接入DeepSeek旗下深度推理模型R1，用戶可將AI生成的內容分享至微信群或朋友圈，利好消息帶動其股價突破500元關口。李偉傑指其現時股價偏高，短期不建議追入。不過，他認為騰訊中長線仍有上升空間，未持貨投資者應繼續留意其業績及相關消息，待股價回調至480元水平再考慮吸納。