李偉傑：港股整固後再上　阿里及騰訊待回調吸納

有傳中國領導人將於本周與科企領袖會面，惹來市場憧憬，港股即市一度逼近兩萬三關。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，雖然DeepSeek概念引發中港股市重估潮，惟經過一輪炒作後，大市再上空間或有限，不排除恒指或需在10天線約21,500點樓上整固一輪再上，短期阻力在23,000至23,200點。不過，若成交持續配合，料恒指中長線仍有望挑戰25,000點。