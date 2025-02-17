中金：DeepSeek推升港科技股　後市視乎催化劑及政策因素

中金公司表示，港股市場上周延續農曆新年後的強勢，並加快上漲，距離去年10月初高位23,100點僅一步之遙，容易聯想到去年9月24日後同樣急升的行情。兩者相同點在於都是由情緒驅動，受交易型資金主導，不同之處是本輪行情更聚焦圍繞人工智能(AI)的科技板塊，港股內部金融周期板塊及A股市場大幅落後。

中金發表報告，指本輪大升的主要催化，是國產AI大模型DeepSeek帶來對科技及整體中國資產的重估情緒，農曆新年假期以來兩周，恒指漲11.8%，測算其中風險溢價貢獻10.2%。資金面上，主動資金回流有限。

對於中國資產重估前景，中金認為，本輪反彈的本質，是建立在對科技趨勢樂觀情緒上，相關情緒計入的程度，以及未來仍有幾多想像空間，是回答未來市場空間的關鍵，不同投資者通過假設，賦予不同的風險溢價，就會得出不同的指數空間。

展望後市，中金建議在23,000至24,000點附近觀望，甚至適度獲利。留意短期作為上漲主線的科技領域，直接相關的催化劑能否不斷湧現，在目前已經很高的預期上，需要的催化劑也會更多、更高。

另一方面，未來幾周兩會政策窗口在總量上的政策信號，如財政赤字及專項債，如果超預期，可催化其他現時落後的順周期板塊補漲；如果低於預期，有可能疊加目前已經透支的情緒，令部分投資者階段性獲利。