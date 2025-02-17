DeepSeek喚醒投資熱情　交易員湧香港期權市場

DeepSeek在人工智能(AI)領域的突破性進展，增加市場對中國科技行業未來的樂觀情緒。M&G Investments Singapore投資組合經理Vikas Pershad表示，看到DeepSeek問世後，市場情緒逆轉，資金正回流中概股。「使用期權是快速建立倉位的低成本方式。」

香港期權交易本月日均成交量較1月增長38%。中國電動車製造商及相關子公司的期權押注也大幅攀升，比亞迪電子期權成交量刷新歷史紀錄。

對Gam Investment Management的基金經理Jian Shi Cortesi而言，DeepSeek喚醒外資對中概科技股熱情。Cortesi指，此前投資者認為AI就是關於美國大型科技、AI半導體、硬件和電力公司，如今市場認知正悄然轉變，意識到中國在電動車、無人機、機械人、AI、光伏和電池領域的技術相當先進。

Eastspring Investments亞洲股票投資組合專家Ken Wong表示，DeepSeek已經表明，中國實際上有一些公司正在形成整個AI生態系統的重要組成部分。