DeepSeek喚醒投資熱情 交易員湧香港期權市場
2025年02月17日 13:34
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外媒報道，蛇年伊始，香港期權市場表現強勁。據香港交易所(00388)數據，自農曆新年恢復交易以來，平均每日有近120萬份看跌及看漲期權易手，為去年10月以來最高水平。隨科技公司及電動車製造商股價飆升，投資者加大對這些板塊押注。
DeepSeek在人工智能(AI)領域的突破性進展，增加市場對中國科技行業未來的樂觀情緒。M&G Investments Singapore投資組合經理Vikas Pershad表示，看到DeepSeek問世後，市場情緒逆轉，資金正回流中概股。「使用期權是快速建立倉位的低成本方式。」
香港期權交易本月日均成交量較1月增長38%。中國電動車製造商及相關子公司的期權押注也大幅攀升，比亞迪電子期權成交量刷新歷史紀錄。
對Gam Investment Management的基金經理Jian Shi Cortesi而言，DeepSeek喚醒外資對中概科技股熱情。Cortesi指，此前投資者認為AI就是關於美國大型科技、AI半導體、硬件和電力公司，如今市場認知正悄然轉變，意識到中國在電動車、無人機、機械人、AI、光伏和電池領域的技術相當先進。
Eastspring Investments亞洲股票投資組合專家Ken Wong表示，DeepSeek已經表明，中國實際上有一些公司正在形成整個AI生態系統的重要組成部分。