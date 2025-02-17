「末日博士」魯比尼：推遲減息恐令特朗普與聯儲局爆衝突

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)認為，目前還不要擔心加息，但僅僅是推遲減息，就可能令美國總統特朗普走上與聯儲局「衝突的道路」。

魯比尼指，特朗普現時想減息，即使只是保持利率不變，也會使聯儲局主席鮑威爾與特朗普發生衝突。在通脹數據公布前，特朗普仍在敦促聯儲局減息，並在其社交媒體發文稱，降低利率應與他的關稅議程齊頭並進。

鮑威爾則表示不急於減息，上周三(12日)在國會發表講話時指，「我們接近目標，但在通脹方面仍未達標，我們希望目前保持政策限制」。

魯比尼指，特朗普政府提出關稅等政策，可能會增加目前的通脹壓力，致適得其反，並指「關稅、保護主義、與我們的朋友和盟友，以及與中國的經濟戰，會導致通脹，降低經濟增長」。

穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi指，特朗普的關稅提議將推高通脹，提高利率，抑制經濟增長，這些因素將使聯儲局即將做出的政策決定進一步複雜化。穆迪分析全球宏觀經濟模型預測，若對加墨兩國的關稅在下月全面實施，並在無額外豁免的情況下保持有效，加上本月較早時對中國徵收額外10%關稅，通脹將在一年內升0.5%，同期實際國內生產總值(GDP)將降0.6%，消費者將承擔這些負擔。

魯比尼又指，就算在特朗普「溫和」政策下， 標指回報率今年也將回歸個位數。他警告，糟糕的政策可能迫使聯儲局按兵不動，增加市場回調風險。

高盛首席美國股票策略師David Kostin早前警告，關稅對盈利增長構成一個關鍵的下行風險，料美國關稅稅率每提高5%，2025年標指成分股公司的盈利預期就會降低約1至2%。