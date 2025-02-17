國資委：大力實施國企數字化轉型及AI+專項行動

國務院國資委在《學習時報》發文，表示會推動重點產業提質升級，以製造業為重點、以大規模設備更新為抓手，大力實施國有企業數字化轉型行動計劃，和「AI+」專項行動，加快傳統產業高端化、智能化、綠色化發展。

國資委又指，會更好發揮戰略性新興產業基金、創業投資基金作用，壯大長期資本、耐心資本，加大前瞻性、戰略性投入，引領新賽道新產業融合集群發展。

國資委稱，中央企業去年實現增加值10.6萬億元人民幣(下同)、利潤總額2.6萬億元、上繳稅費2.6萬億元，完成固定資產投資5.3萬億元，總體保持穩中有進、質效向好的發展態勢，為做好今年工作打下堅實基礎。

國資委又強調，會着眼提升原始創新能力，積極參與國家實驗室體系建設，主動承擔並大力推進國家科技重大專項、重點產業鏈高質量發展行動計劃任務，努力突破和掌握更多源頭底層技術。

國資委又2，會加強企業主導的產學研深度融合，完善要素共投、利益共享、風險共擔機制，着力打造龍頭型、高速成長型科技領軍企業，切實發揮引領帶動作用。

國資委重申，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展的大勢也沒有變，同時，當前經濟運行仍面臨一些困難和挑戰，外部環境變化帶來的不利影響加深。國資委會全力以赴，實現利潤總額穩定增長，資產負債率總體穩定，淨資產收益率、研發經費投入強度、全員勞動生產率、營業收現率同比提升，切實以中央企業高質量的穩增長，助力穩預期、強信心。