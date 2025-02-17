【多相】皇都次輪銷售暫超購近89倍 兩房示位有得睇

她透露，有部分大手買家透露有意再度「添食」增購單位收租，而新一輪銷售將於周二(18日)下午4時截止認購登記。

次輪價單銷售單位包括29伙一房戶、以及59伙兩房戶，實用面積343至621方呎，折實售價648.7萬至1,540.9萬港元，平均呎價約19,866元，折實總值約7.54億元。

至於過去周六首輪沽出全數168伙，佔約七成買家選用即供付款計劃。項目自上月推售以來，連同招標單位已累售188伙，套現逾22.5億元，平均呎價約22,824元。

此外，發展商於周一(17日)開放兩房交樓標準示範單位予傳媒參觀，新世界發展營業及市務(特別項目)部高級經理劉裕新表示，單位參照18樓B3室搭建，實用面積509方呎，兩房連儲物室戶型，單位廚房採開放式設計，配備嵌入式洗碗碟機。