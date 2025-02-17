內地推《新儲能高質發展方案》　實現智能化發展

內地工信部等八部門印發《新型儲能製造業高品質發展行動方案》。方案提到，2027年，內地新型儲能製造業全鏈條國際競爭優勢凸顯，優勢企業梯隊進一步壯大，產業創新力及綜合競爭力顯著提升，實現高端化、智慧化、綠化發展。加速鋰電池等成熟技術迭代升級，支援顛覆性技術創新，提升高階產品供給能力。推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化及應用技術攻關。發展壓縮空氣等長時儲能技術，加速提陞技術經濟性與系統能量轉換效率。適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求開發多類型混合儲能技術，支援新體系電池、智慧電池、儲熱儲冷及新型實體儲能等前瞻性技術基礎研究。

另又提出，推動區塊鏈、大數據、人工智能、5G等新一代資訊技術在新型儲能製造業廣泛應用。加速智慧工廠建設，鼓勵新型儲能產品生產製造以及系統整合關鍵工序數位化改造，應用機器視覺、超聲波、紅外線熱成像等線上檢測技術優化品質管控系統。提升各類新型儲能產品原料生產、包裝等環節的自動化水準。支持製造業企業延伸服務鏈條，發展服務型製造新模式。