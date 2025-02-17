接管人再放售屯門悅品酒店及荃灣海濱廣場

高力及萊坊周一(17日)承接管人命委託聯合代理出售屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門及荃灣海濱花園海濱廣場停車場及商場部分，兩項目均會在今年3月正式招標。兩項被接管物業原業主為鄧成波家族，去年市值曾分別達約15億及9億港元。

其中，位於屯門建豐街及震寰路交界的悦品度假酒店‧屯門，樓高14層，總建築面積約227,107方呎，提供430間客房及23個停車位，步行至港鐵屯門站僅需3分鐘，約15分鐘車程即可抵達深圳灣口岸。該物業於1982年落成，並於2019年進行活化，成為區內重要的旅遊及商務住宿選擇。根據業主提供的資料，目前酒店的平均入住率逾90%。

至於，海濱廣場坐落於荃灣永順街及怡樂街交界，建於1990年，是一座11層高的直立式商場，包括地下至8樓及2層地庫。商場總建築面積約242,690方呎，並提供156個私家車位和15個客貨車位。沿海濱長廊步行約7分鐘即可直達港鐵荃灣西站。從荃灣西站乘坐港鐵至西九龍高鐵總站(柯士甸站)僅需12分鐘。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，自去年12月恢復深圳居民來港「一簽多行」以來，內地旅客來港旅遊的便利性大幅提升，為香港旅遊業帶來持續的增長動力。此外，過去一年內，本港錄得多宗全幢酒店成交，反映出投資者對酒店市場的長期信心。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興指出，荃灣區的住戶向來屬於高消費群體，周邊有多個大型住宅屋苑提供逾萬個住宅單位，人口密集且消費力強。近年來，荃灣西區發展迅速，區內社區配套日益完善，成為新興的商業及住宅熱點。