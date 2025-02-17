渣打、安擬集團及香港電訊組合資　擬發港元掛鈎穩定幣

渣打銀行（香港）、安擬集團及香港電訊已達成協議，將成立合資公司，期望在新的監管制度下向香港金融管理局申請牌照，發行與港元掛鈎的穩定幣。

渣打銀行在環球巿場具備與穩定幣發行人合作的經驗，有助此合資公司充分應用銀行高規格的基建及嚴謹的管治。該銀行近年亦積極參與金管局各項代幣化貨幣相關的項目，期望帶領合資公司為本地數碼資產生態系統作出貢獻。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，數碼資產將持續發展，不同形式的代幣化貨幣對此發展不可或缺。因此該行積極參與各式各樣有關央行數碼貨幣、代幣化存款及穩定幣的項目，並推出業務方案和產品，為數碼資產市場提供服務，滿足客戶日益增加的需求。

安擬集團作為總部位於香港的全球Web3行業領導者，會充分發揮其專業行業知識及在Web3領域的龐大網絡，協助合資公司把握虛擬資產的市場機遇，開發更多Web3生態層面的創新應用場景，支持合資公司的長期發展。

香港電訊將利用其在手機錢包方面的專業知識，協助合資公司發掘更多創新的穩定幣應用場景，以提升本地及跨境支付體驗，同時向消費者及商戶提供更多便利。

自2024年7月以來，渣打香港、安擬集團及香港電訊一直攜手參與由金管局推出的穩定幣發行人「沙盒」，共同探討穩定幣如何透過將Web3結合傳統金融，在金融及支付市場發展中發揮關鍵作用，從而加強香港作為全球數碼資產中心的角色。此合資公司將具備策略優勢，成為區內首批開發穩定幣巿場的發行人。