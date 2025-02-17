法院首頒布代幣化禁制令　成處理虛擬資產先例

香港高等法院上月首次批准通過區塊鏈技術，向兩個涉嫌詐騙的虛擬資產錢包地址送達「代幣化禁制令」(Tokenised Injunction Order)。財經事務及庫務局局長許正宇表示，這反映香港司法系統與時並進，亦為完善虛擬資產和數碼貨幣等的規管與保障推進了重要的一步。是次通過區塊鏈技術頒布禁制令，為處理虛擬資產領域的法律事宜提供了切實可行的解決方案，也為香港日後處理類似案件樹立了重要先例。

送達「代幣化禁制令」後，任何人擬與涉案的虛擬資產錢包進行交易，均會看到存於該區塊鏈上的禁制令。

在香港正大力構建金融科技創新生態圈，推動虛擬資產交易、現實世界資產代幣化及數碼貨幣生態系統。他指出，香港作為國際金融中心，一直致力於推動金融科技發展，除了建立金融基建外，完善相關法律框架亦至為關鍵。善用創新技術處理法律事宜，有助提高香港對虛擬資產市場參與者的法律保障。

許氏又指，為更好把握第三代互聯網(Web3)時代帶來的無限機遇，會繼續秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，為香港構建更健全的法律和監管制度，並以定位香港為開發虛擬資產的全球領導者，持續發展具國際性的虛擬資產產業為目標。

政府早已透過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)引入虛擬資產服務提供者發牌制度，確保虛擬資產交易平台符合有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，以及保障投資者。去年年底，向立法會提交《穩定幣條例草案》作審議，以建立一套既切合本地情況，亦與國際標準與慣例接軌的穩定幣發行人監管制度。《穩定幣條例草案》賦予金融管理專員必要的監管、調查和執法權力去處理與穩定幣相關的活動，為法幣穩定幣有可能發展為獲普遍接受的支付媒介早作準備。

另外，Web3、區塊鏈和虛擬資產業界旗艦級高峰會Consensus將於周二(18日)起，一連三天在香港舉行，首度在美國以外地方全面舉行，預計將吸引8,000人參與，當中6,000名參加者來自全球各地。