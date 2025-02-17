陳政生：港股成交4000億元　對後市有咩啟示？

筆者去年12月對恒生指數2025年全年的預測區間為18,000點至25,000點，現時目標繼續不變。目前來說，港股最低位為1月13日18,671，最高位為周一(17日)早上22,977點。

近日港股出現亢奮式拉升，主要受惠Deepseek概念帶動。觀乎過去一年港股每次出現的升浪，都是較為短暫地快速拉升，同時出現極大成交額。對上兩次發生拉升主要受政策帶動，第一次為2024年4月19日至2024年5月20日一共19交易日升3,600點；第二次拉升為2024年9月11日至2024年10月7日一共16交易日升6,200點。至於今次，由1月13日到今天一共22交易日上升4,300點。

以目前港股走勢來說，國企指數以及科技指數已經升穿上年十月份之高位，相信港股短期內升破23,200並非難事。然而，此時此刻，更值得關注的，就是現在是否還值得加大建倉。

筆者對港股2025年目標上望25000不變。然而，由於港股已非初升，在經過22天一個較長周期的升浪下，我們無法確定這次煙花能夠維持多久。參考上一次數據，港股出現大額成交超過四千億元，其後出現了一次五千億元。到了最後更出現了六千億元成交，然而當天出現了超過兩千點跌幅的單日轉向，回吐由此日開始。

【四千億的啟示】

今天恒生指數成交會突破四千億元，大概率是煙花盛放之期，沒有人能估計煙花何時結束，短線再創新高絕不驚奇，但想在此提醒投資者，煙花期後會否出現大幅度回吐。

因此若果在年初低位買入者，現時值得分注持盈保泰。未持貨者，絕不建議在此階段重注投入。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生