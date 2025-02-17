18銀行參與助中小企解決財困機制

因應中小企業，尤其是建築業界面對資金流動壓力挑戰，繼6間香港銀行公會商業銀行小組成員銀行帶頭協商客戶財務安排後，其他「中小企融資專責小組」的參與銀行亦全部同意加入，至今所有18間銀行，一起達至協助客戶解決財政困難的目標。

共同協商機制下，當中小企面臨突如其來的流動資金壓力時，可主動聯絡貸款銀行尋求協助。銀行在獲得客戶授權後，會與其他相關銀行聯絡，就其財務安排進行商討。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。

參與銀行名單

1. 中國銀行(香港)有限公司

2. 交通銀行(香港)有限公司

3. 東亞銀行有限公司

4. 中信銀行(國際)有限公司

5. 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

6. 花旗銀行(香港)有限公司

7. 大新銀行有限公司

8. 星展銀行(香港)有限公司

9. 富邦銀行(香港)有限公司

10. 富融銀行有限公司

11. 恒生銀行有限公司

12. 香港上海滙豐銀行有限公司

13. 中國工商銀行(亞洲)有限公司

14. 南洋商業銀行有限公司

15. 華僑銀行(香港)有限公司

16. 上海商業銀行有限公司

17. PAO Bank

18. 渣打銀行(香港)有限公司

香港金融管理局表示，歡迎「中小企融資專責小組」的18家銀行全部同意加入協商機制。隨着小組的12家參與銀行加入，加上早前牽頭的6家銀行，有關協商機制將可更全面為面臨突如其來流動性壓力的中小企，包括建築業客戶，共同協商其財務安排，在可行空間下盡量作出彈性安排，協助它們減輕資金流的壓力。 金管局鼓勵銀行業界採用類似彈性安排，並繼續積極落實金管局與銀行業推出的多項支持中小企措施，向不同行業的中小企提供適切支援，促進整體經濟發展。