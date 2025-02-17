滙豐大灣區ESG指數上季創新高　傳統產業升級轉型加快

滙豐與中節能皓信發布「滙豐大灣區ESG指數」2024年度更新報告顯示，大灣區ESG整體表現穩步提升，第四季區域指數創下新高，按年增長3%，達到130.76。同時，行業子指數也顯著提升，按年增長20%，達到223.2。

報告顯示，去年大灣區在政策領域表現突出，並在公司治理方面取得進展。廣東、香港等地政府接連出台政策支持高科技產業發展，同時加快傳統產業的升級轉型，以推動新舊動能平穩接續轉換。在此引領下，大灣區企業的ESG表現持續改善，區內上市企業2023年財政年度的ESG訊息披露率達到76%，比上一個財政年度提高了3個百分點，此外，過去五年中大灣區内所有城市的企業在可持續發展訊息披露方面均有所改善。

滙豐大灣區總監陳慶耀表示，作為國内重要的創新中心，大灣區在高科技產業領域具備領先實力。區內各級政府在過去一年中發布多項推動新質生產力發展的政策，進一步明確了大灣區未來的發展重點，在加速推動半導體與集成電路、人工智能、高端裝備製造等新興產業發展的同時，積極佈局量子科技、生命科學等未來產業，相信這將為大灣區的綠色發展創造新的動能。