永明去年首三季標準保費增1.39倍　目標年內增聘代理千名

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，去年前三季首年標準保費按年增加1.39倍；2024年財顧問人數按年增長35%，又指今年目標招聘超過1,000名代理人。今年計劃投資內部營運數碼化，預告將推出一系列工具協助理財顧問及提升整體客戶體驗。

保監局預告季內推出指數型萬用壽險(Indexed Universal Life, IUL)的監管通函，林嘉言指，仍待監管當局的通函，不過集團已在新加坡推行類似產品，且有不俗表現，相信香港市場對相關產品有一定需求，冀永明能成為業界首幾名提供IUL的公司。

當局擬引入新險企，提供保險產品與養老服務高度整合的服務，助港人北上養老，林直言「多一間、少一間無分別」，指不擔心競爭加大，亦同時對當局所提出的養老服務有興趣。

推強積金收益基金

另外，永明宣布推出「永明強積金收益基金」，提供穩定派息，並透過自動再投資持續滾存資本，協助強積金成員在退休前累積儲備；該企強積金成分基金將增至19隻。據指，該基金將投資混合資產，包括環球定息證券、環球股票和房地產投資信託基金等，尋求為投資者提供中至長期的穩定收益及資本增長。

基金將於成立後的第7月，定期向成員的強積金帳戶分發派息，並根據記錄日強積金成員的年齡，自動再投資於永明強積金收益基金或永明強積金保守基金，即60歲前投資收益基金，60歲後保守基金。永明亦同步推出新的常行提取指示服務，當合資格強積金成員屆滿65歲退休年齡或60歲提早退休年齡時，可選擇設置常行指示，按月、按季或按年提取其於永明強積金保守基金下累算權益。