特朗普稱減國防開支　德國軍工受惠　萊茵金屬飆11%

上周特朗普一系列裁減國防開支的言論嚇窒美國軍工板塊，但其班子怒斥歐盟似乎反而推動歐盟認真增強軍力援助烏克蘭，德國軍工巨頭萊茵金屬(Rheinmetall)股價周一曾飆11.26%，觸及909歐元的歷史高位。

去年中曾傳出俄羅斯密謀暗殺萊金的行政總裁帕佩格(Armin Papperger)。克里姆林宮批評指控子虛烏有，但萊金自俄烏戰爭後業績明顯增長。帕佩格去年8月初稱，「未曾見過增長如此強勁」，預期營業額未來幾年每年增速都會高達20億歐元左右，豪言就算「這場瘋狂的戰爭明天結束」，10年內都不愁生意，原因之一是烏克蘭需補充軍備。

事實上，萊金6月中與德軍簽訂有史以來最大單一訂單，為其供應目前估計貨值達到85億歐元的155毫米口徑火箭彈，預期首批今年初交付，一部分會供應給烏克蘭，「凸顯全球最大火藥供應商的地位」。

之所以有人相信俄國對帕佩格動殺機，原因應該是萊金推動在烏克蘭設廠製造炮彈。對於外界慰問，帕佩格稱「我很好……我們為自由和民主而戰，沒人能阻我……2024至2026年彈藥的訂單沒有人能改，產能已經被訂滿……擴產進度很好」，又謂就算俄烏停火，這項業務到2029年都相當穩定。