德國經濟衰敗有5大原因 來自中國壓力所致？

外媒報道，歐洲經濟火車頭德國，是毋庸置疑的工業巨人，惟過去年5年，該國經濟未見顯著增長。外媒分析，德國之所以經濟衰弱的五大原因。

首先，該國經濟受能源衝擊。俄烏戰爭後，來自俄國的天然氣供應遭切斷，對德國造成沉重打擊。因為過去多年，德國的商業模式是依靠廉價能源作動力生產出口工業品。

其次，來自中國的競爭壓力。多年來，德國因中國加入全球經濟而受惠，德企發現工業機械、化學品和車輛的龐大新市場，更向中國出口大量車輛。2020年，中國並非汽車淨出口國；及至2024年，每年出口量料達500萬輛。同期，德國淨出口汽車下跌一半至120萬輛。中國工廠每年的產能估計為5,000萬輛汽車，佔約全球一半需求。

第三，德國節省投資。德國早年推遲對鐵路及高速互聯網等長期項目的投資。第四，則是熟練工人缺乏。德國企業難以找到合適技能的員工，由訓練有素的IT人乃至老年護理人員及酒店員工都見短缺。德國工商會對2.3萬間企業調查，43%企業稱無法填補空缺職位。

第五，是官僚主義，對僱用高技能移民構成障礙。德企及經濟學家稱，冗長的審批程序及過多文書工作拖累德國經濟。