香港電訊推AI Superhighway　支援人工智能及超級運算

AI Superhighway是一個專用光纖私人網絡，提供超高速、超低時延、可靠並高度安全的網絡連接。此解決方案旨在滿足企業和機構對超算能力持續增長的需求，應用於人工智能、機器學習、雲端服務、邊緣計算及其他利用高效能運算的數據密集型應用。

該方案能夠高速傳輸大型數據集，用於大型語言模型驅動的人工智能模型訓練，同時支援利用高效能運算資源的人工智能推理應用，如基因組學和科學模擬，以及聯絡中心的客服助理和虛擬客服。

AI Superhighway的主要優勢包括：

•強大保護：人工智能訓練需要大量數據，引發私隱的關注。此方案利用私人網絡，能確保敏感數據安全傳輸。

•提高生產力和效率：此解決方案提供無可比擬的速度和效率，讓用戶可實時處理數據和更快完成數據密集型的工作。

•可擴展性：用戶可輕鬆升級頻寬和快速部署新的人工智能服務和應用，而不受頻寬限制。

•高度可靠：此方案提供卓越可靠性，具有強大的備用網絡及自動切換機制。

•成本效益：透過將多個低速網絡整合到單個超高速連接，企業可以降低基礎設施的複雜性，並有機會降低成本。