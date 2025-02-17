TCL電子料去年淨利潤最多按年增1.1倍

經調整歸母淨利潤預期大幅增長之主要原因為：集團秉持「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」的戰略願景，全球能力建設與組織調整取得顯著效果，通過產品結構調整、營銷零售突破、全球效率運營、打造活力組織，為業績持續增長奠定堅實基礎。

此外，集團在全球複雜情況下破浪毅行，實現核心業務全球市佔率及收入規模的持續增長；通過強化全球化、科技化與高端化品牌形象，助力品牌指數不斷提升，渠道零售持續突破；通過加強前沿技術開發，建立產品技術賣點與優勢，實現產品結構的不斷優化。其中，核心顯示業務高端及大屏產品佔比顯著提升，TCL電視業務收入再創歷史新高；創新業務維持高增態勢，其中全品類營銷及光伏業務持續快速提升規模及競爭力，進一步增厚集團運營業績。

再者，集團持續打造極致成本，鍛造效率優勢，通過全球本土化工業能力布局，優化全球物流資源及倉儲網絡；推動費用結構改善，繼續嚴控各項經營管理費用；在實現規模效益的同時，集團在重點領域加大能力建設、持續推進數字化轉型、提質增效措施，運營週轉效率穩步提升，集團2024年度整體費用率有效降低。