觀塘兩層商廈連6車位以意向呎價8800元放售　低買價約30%

九龍東商貿區有商廈以呎價不足9,000元放售。第一太平戴維斯獲委任代理公開邀約出售觀塘偉業街108號絲寶國際大廈18樓及19樓全層連6個車位，兩層建築面積共約33,668方呎，可分層出售，物業以現狀及連租約出售，意向呎價約8,800港元，截止日期為2025年4月29日。

該公司指，物業位於第二核心商業區，為一幢臨海的甲級寫字樓，擁有3面單邊闊面，享開揚全海景觀。每層建築面積超過16,800方呎，全層實用率高近八成，樓底淨高度約2.7米。項目設施包括盤管風機中央空調系統、高架地台系統及金屬天花系統。此外，物業前往港鐵牛頭角站僅需約5分鐘步程。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，是次出售物業連同國際品牌租約出售。以該廈最近成交作參考，21樓全層連3個車位於2023年以2.325億元成交，呎價約13,900元。相比之下是次出售之物業層數相若，叫價卻有明顯回落。

資料顯示，該批物業以每方呎意向價計算，涉及金額逾2.96億元。業主於2018年斥資購人大廈多層樓面連車位，當中放售的兩層樓面平均成交呎價達逾12,700元，是次意向呎價低約三成。