內地民企座談會「含科量」滿滿　分析：默認民企科創重要地位

春華資本指，近年來，由於政策及監管方面的不確定性續增，民企備受打擊，對中國經濟帶來嚴重後果。中國國家領導人會見中國民營企業家，顯然是中國對民企政策的重大調整。今次會晤適逢關鍵時刻，可能會消除人們對中國政策取向的大部分疑慮，提升企業及投資者對中國的信心。

香港諮詢公司龍洲經訊認為，今次座談是默認中國政府在與美國的科技競爭中需要民企。政策制定者可能更希望產業政策規劃，以及國有企業能在技術前沿取得創新突破，惟顛覆性創新來自民企。若要與美國競爭，政府別無選擇，只能支持他們。

報道提到，今次座談會標誌着馬雲一次重要公開露面，有助增強企業家的商業信心。龍洲經訊表示，馬雲的出現將極為象徵着政府對科技行業的態度有所變化，內地顯然想傳遞一個訊息，即政府現時支持科技行業，進而為科技企業家注入信心，這樣或多或少完全顛覆幾年前的政策立場，當時政府官員誓言要遏制資本的「無序」擴張。

政策諮詢公司Trivium China指，對科技企業的打壓確已結束一段時間，政府一直努力增強私營部門、尤其是科技行業的信心。此外，清華大學五道口金融學院認為，是次會議目的是要確保民企明白，為經濟穩定及增長，民企是經濟中非常重要的一部分，並表明需要他們促進創新、技術創新、促進消費，目的是注入信心。